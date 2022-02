Quanto è davvero "verde" l'energia nucleare?

Definire il nucleare e il gas come "verdi" ha portato a richiami al greenwash, minacce di azioni legali da parte di alcuni paesi dell'UE e litri di inchiostro dedicati al sistema definito "tassonomia".

Ma di cosa si tratta?

Mercoledì, la Commissione europea firmerà i suoi ultimi piani per il sistema di etichettatura della tassonomia dell'UE, che aiuta gli investitori privati ​​a identificare quali investimenti energetici sono sostenibili.

L'obiettivo è indirizzare il denaro verso fonti energetiche sostenibili e aiutare il continente a realizzare il suo ambizioso piano di essere carbon neutral entro il 2050.

L'attuale proposta ha suscitato scalpore etichettando il nucleare e il gas come fonti di energia sostenibili, cosa che ha suscitato indignazione da parte di attivisti e organizzazioni verdi.

Quando la Commissione adotterà l'atto, il Parlamento e il Consiglio avranno due mesi di tempo per sollevare eventuali obiezioni. In mancanza delle quali esso entrerà in vigore.

La maggioranza degli eurodeputati o 20 Stati membri su 27 potrebbero bloccare i piani, ma prima che ciò accada dovranno essere presentate le argomentazioni a favore e contro circa la definizione delle fonti energetiche come sostenibili. O meno.

Energia nucleare

Per molti, il nucleare rappresenta l'opportunità perfetta per massimizzare la produzione di energia, riducendo al minimo le emissioni di carbonio. Per altri, simboleggia solo un altro problema ambientale, con una soluzione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ancora da trovare.

Per l'eurodeputato francese Christophe Grudler, non c'è altra alternativa che includere l'energia nucleare come fonte sostenibile.

“Se vogliamo raggiungere gli obiettivi del Green Deal, non abbiamo scelta. Dobbiamo includere il nucleare nella tassonomia", ha detto Grudler a Euronews.

“La domanda è: vogliamo raggiungere gli obiettivi del Green Deal? Se vogliamo farlo, abbiamo bisogno di energia decarbonizzata, come il nucleare. La Commissione ha affermato che abbiamo bisogno di circa il 15% del nucleare nel mix energetico nel 2050 per raggiungere l'obiettivo".

Sulle scorie nucleari, il legislatore europeo - che è membro del partito "La République En Marche!" del presidente francese Macron - afferma che le persone stanno lavorando duramente per trovare una risposta al problema.

“Certo, guarderemo avanti per non avere più sprechi. Quindi, è anche un argomento molto importante. Ma passo dopo passo, molti ricercatori stanno cercando di trovare soluzioni per i rifiuti provenienti dal nucleare. Ma in questo momento, abbiamo bisogno della tecnologia nucleare", ha detto Grudler.

Ma l'eurodeputato tedesco dei Verdi Michael Bloss afferma che semplicemente non è giusto etichettare il nucleare come sostenibile.

“Vogliamo avere la tassonomia per ciò a cui è destinata, ovvero incanalare denaro verso soluzioni sostenibili come le rinnovabili, ma chiamare sostenibili il nucleare e il gas non è corretto. Devi chiamare sostenibili solo le cose che lo sono e non tutte le cose".

Bloss ha aggiunto di ritenere che sia la Francia, che ha una grande industria nucleare, a sollecitare la Commissione affinché venga inclusa nel portafoglio della tassonomia dell'UE.

"Penso che la Commissione sia fortemente spinta dalla Francia... sono i francesi che cercano di inserire il proprio parco di centrali nucleari nell'etichetta della sostenibilità", ha detto il tedesco a Euronews. "In realtà stiamo davvero solo favorendo i francesi e favorendo Macron".

Energia a gas

Mentre le emissioni di carbonio del nucleare rimangono molto basse, il gas è un'altra storia.

La Commissione riconosce che il gas è un combustibile fossile, ma afferma che è necessario come energia di transizione per raggiungere gli obiettivi del Green Deal.

Bloss, tuttavia, riconosce che in alcuni casi il gas può essere necessario, ma non è ancora sostenibile.

“Se guardi le condizioni [nella tassonomia] per il gas, sono fatte per le centrali elettriche a gas che sono un supporto al sistema energetico, e va bene. Sai, in un mondo rinnovabile, potrebbero esserci momenti in cui non splende il sole o non soffia vento, quindi è necessario disporre di una capacità di riserva. E questo è un bene", ha detto l'eurodeputato dei Verdi.

“Ma ciò di cui dobbiamo discutere ora è come appare questa nuova realtà climaticamente neutra? E nella realtà climaticamente neutra, non esiste gas fossile, quindi etichettare il gas fossile come sostenibile non ha senso”.

Ma l'eurodeputato francese Grudler afferma che sebbene il gas non sia la sua fonte di energia preferita, accetta che come combustibile di transizione sia il modo più rapido per ridurre le emissioni di carbonio dal carbone.

“La cosa più importante è fermare il carbone perché è il peggiore: molte emissioni di CO2. E con il gas, ovviamente, avremo la metà delle emissioni rispetto al carbone e possiamo farlo molto rapidamente. Abbiamo un obiettivo per il 2030. Se utilizziamo il gas, possiamo fermare molto rapidamente le emissioni di carbone", ha affermato Grudler.