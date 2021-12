Curiosità sul primo esecutivo post Merkel in Germania

Questo mercoledì, dopo 16 lunghi anni, Angela Merkel si dimetterà dalla carica di cancelliere tedesco, lasciando il posto al quarto leader socialista nella storia del dopoguerra del paese ad assumere la direzione della cancelleria.

Il nuovo governo di Olaf Scholz sarà composto sia dai Verdi che dal Partito Liberal Democratico (FDP), che dal suo Partito Socialdemocratico (SPD), la prima volta che una coalizione del genere – che prende il nome dai colori di ciascun partito – governa la Germania.

Con la fine dell'era Merkel, tuttavia, il cancelliere socialista e i suoi partner della coalizione hanno tanto da fare. Molti i punti interrogativi su quanto cambierà l'approccio della Germania alle principali questioni europee.

Nell'accordo di coalizione di governo firmato martedì, le parti parlano di una "responsabilità speciale" per servire l'Europa, come pero', è tutto da vedere.

Ecco quattro dei maggiori problemi europei che potrebbero essere trattati dal nuovo governo tedesco.

Cina e diritti umani

Non si può negare che l'ascesa della Cina stia iniziando a plasmare sempre di più l'agenda di politica estera di Bruxelles ogni anno, mentre l'attenzione si sposta lentamente verso est.

L'approccio europeo della Merkel alla Cina è stato generalmente di interesse personale tedesco. Tuttavia, questo potrebbe cambiare nei prossimi anni.

L'Alto Rappresentante dell'UE, Josep Borrell, ha recentemente descritto Pechino come "un concorrente economico e un rivale sistemico. Un partner necessario per affrontare le sfide del 21° secolo". Un rapporto che nel migliore dei casi sembra complicato.

A questo proposito, le opinioni di Berlino e Bruxelles si allineano, con l'accordo di coalizione che afferma come le relazioni della Germania con la Cina dovrebbero essere basate su "partenariato, concorrenza e rivalità sistemica".

Ma non è così semplice, secondo Markus Ziener, Helmut Schmidt del German Marshall Fund (GMF): "La Cina è probabilmente una delle principali linee di conflitto all'interno del nuovo governo perché, ovviamente, la Germania è un paese che esporta e importa molto [in Cina] e il suo rapporto con Pechino è essenziale per l'economia - il disaccoppiamento dalla Cina sarebbe essere economicamente molto negativo per la Germania", ha detto Ziener a Euronews.

“Basti pensare alla Volkswagen, la più grande casa automobilistica tedesca, che vende praticamente ogni seconda auto in Cina o la produce laggiù. Si tratta di posti di lavoro che potrebbero essere in pericolo in Germania se ridimensioneremo il nostro commercio".

Ziener afferma che questa complicazione è solo il lato economico, aggiungendo che il lato politico potrebbe essere ancora più teso.

“Se parliamo di politica, penso che vedremo un cambiamento qui perché il nuovo ministro degli Esteri [verde], Annalena Baerbock, vuole perseguire una politica estera basata sui valori, il che significa che sta mettendo molta più enfasi sui diritti umani e rafforzare le forze della democrazia", ​​ha affermato l'analista del GMF.

“Quindi, se guardiamo alla Cina, oltre alla Russia, vedremo almeno un piccolo cambiamento. Quanto cambiamento [per l'Europa] dipende dal fatto che il cancelliere, Olaf Scholz, tenga stretti quei due portafogli, per così dire, o se lasci spazio al nuovo ministro degli Esteri”.

L'accordo di investimento dell'UE con Pechino, sostenuto dalla Merkel, è attualmente sospeso per le sanzioni cinesi contro i deputati al Parlamento europeo e altri oppositori della situazione dei diritti umani del paese, anche nella provincia dello Xinjiang.

I partner della coalizione concordano sul fatto che, allo stato attuale, l'accordo non può essere ratificato, lasciando una nuvola di incertezza sulle relazioni UE-Cina.

Russia, Ucraina e Nord Stream 2

Cosa fare con la Russia? La vecchia spina nel fianco dell'UE.

Molteplici questioni irrisolte rimangono con il presidente Vladimir Putin e il suo regime, ma il pericolo più chiaro e attuale è al confine ucraino.

L'accumulo di truppe da parte di Mosca alla frontiera con la Russia sta portando Kiev e Mosca sull'orlo della guerra, con sanzioni minacciate se Putin dovesse procedere con qualsiasi invasione.

Il Partito socialista tedesco ha generalmente adottato una linea più indulgente quando si tratta della Russia, ma Ziener afferma che qualsiasi incursione di Mosca nel territorio ucraino sarebbe impossibile da ignorare.

“Il Partito dei Verdi è molto favorevole all'Ucraina. Quindi, se vedremo davvero un'azione militare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, sono sicuro che ci sarà una linea più dura nei confronti della Russia", ha affermato. "Non importa se i socialdemocratici sono più morbidi con la Russia, penso che in questo caso non ci sia altro modo che avere una linea più dura quando si tratta di sanzioni".

Il gasdotto Nord Stream 2, volto a trasportare il gas naturale dalla Russia alla Germania, è un altro spinoso problema con cui il governo Scholz dovrà confrontarsi.

L'Europa vuole liberarsi dai combustibili fossili, in particolare provenienti dall'esterno del continente e ancor di più da paesi come la Russia.

Il progetto del gas è attualmente in attesa di certificazione da parte dei regolatori tedeschi, ma qualsiasi decisione da parte del nuovo governo sarebbe difficile.

“Nord Stream 2 è sicuramente essenziale per la Germania perché la Germania sta abbandonando gradualmente il carbone e allo stesso tempo anche il nucleare, il che significa sostanzialmente che dobbiamo colmare quel divario energetico che esiste. Dobbiamo importare gas da altri posti. Quindi Nord Stream due è essenziale qui", ha detto Ziener.

“D'altra parte, è sicuramente una questione politica, e i Verdi e una parte importante dei liberali non sono contenti di questo. I socialdemocratici sono tradizionalmente più inclini a una linea più morbida quando si tratta della Russia. Quindi questo è probabilmente qualcosa su cui devono trovare un compromesso, il che potrebbe non essere facile".

Norme di legge

Dopo anni di disinteresse da parte della Merkel, cosa che ha permesso sia a Budapest che a Varsavia di intraprendere una campagna di ricaduta democratica, Berlino è finalmente disposta a diventare più dura.

"Esortiamo la Commissione europea a utilizzare gli strumenti esistenti sullo stato di diritto in modo più coerente e tempestivo", afferma l'accordo di coalizione.

I critici sostengono che all'Ungheria e alla Polonia è stato permesso di erodere gli standard democratici, eludendo i valori europei, al fine di dare priorità al compromesso e all'unione all'interno dell'UE.

Ma questo potrebbe presto cambiare secondo Amandine Crespy, professore associato di scienze politiche all'Université libre de Bruxelles.

"Il nuovo governo sembra essere intenzionato a prendere una posizione più dura nei confronti di Polonia e Ungheria", ha detto Crespy a Euronews.

"Forse dovremo vedere se tutti i leader europei saranno in grado di formare una sorta di fronte unito e cosa succederà davvero", ha aggiunto. "Ma c'è molto da aspettarsi che in effetti il ​​nuovo governo tedesco sia meno incline agli accordi politici, proprio come aveva dimostrato Angela Merkel negli anni passati".

Un'Europa ancora più verde?

Con il pacchetto "Fit for 55" dell'UE per il clima e l'energia che già prevede alcune delle politiche ambientali più ambiziose in circolazione, Bruxelles potrebbe fare ancora di più sul clima con i Verdi tedeschi al potere?

È una domanda che molti europei attenti all'ambiente si faranno, mentre il governo di Scholz prende le redini.

I partner della coalizione hanno affermato che si adopereranno per fermare la combustione del carbone entro il 2030, ma con i Verdi contrari sia al nucleare che al gas come fonte di energia per colmare il divario nella transizione alle rinnovabili, una grande battaglia tra i due maggiori Stati membri potrebbe essere sulle carte.

"Vedo un potenziale enorme confronto in arrivo con la Francia sulla questione dell'energia nucleare e se l'energia nucleare debba essere inclusa nella tassonomia europea - la classificazione europea delle fonti di energia come effettivamente energia verde", ha affermato Crespy.

“Francia e Germania hanno fatto due cambiamenti completamente opposti. La Germania ha confermato la decisione di abbandonare l'energia nucleare, mentre il presidente francese Macron ha, al contrario, lanciato un piano molto ampio per accelerare la costruzione dell'energia nucleare in Francia", ha aggiunto.