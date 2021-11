European Business Summit 2021 a Bruxelles

Mentre i governi di tutta Europa si stanno preparando a nuove misure a causa dell'aumento dei casi di covid, il mondo degli affari è preoccupato per la ripresa economica.

Euronews ha partecipato all'annuale European Business Summit che si tiene a Bruxelles da oltre 20 anni e ha parlato con alcuni dei principali attori della scena imprenditoriale.

Il settore alimentare e delle bevande è stato uno dei comparti più colpiti

Paul Skehan- Direttore Senior Public Policy di Pepsico Europe: "Una delle paure più grandi è l'imprevedibilità di ciò che accadrà. Gli affari prosperano in condizioni relativamente stabili e se si guarda indietro agli ultimi due anni è stato un po' come un ottovolante di alti e bassi. In effetti parti del settore sono tornate abb astanza forti. Se guardiamo le cifre di Pepsico per la seconda metà dello scorso anno e la prima parte di quest'anno, anche durante la seconda e la terza ondata, le cifre erano molto buone, ma resta il problema che non sappiamo cosa attenderci dal futuro".

Tuttavia, i settori dell'economia digitale hanno guadagnato da questa crisi che ha accelerato gli sviluppi e portato cambiamenti che sono destinati a durare.

Marc Reinhardt- Vicepresidente esecutivo di Capgemini: "L'apertura alle soluzioni digitali è esplosa. Prima era qualcosa per pochi innovatori. La popolazione in genere, almeno in Germania, era in qualche modo scettica. Ora , fondamentalmente il digitale ci ha tenuti in vita e in attività durante la pandemia. Molte aziende, molte istituzioni governative hanno accettato che questo sarà il modo di agire anche dopo la pandemia. Per noi è un grande cambiamento e crea molto lavoro per le persone coinvolte nella digitalizzazione".

L'Europa sta vivendo un anno cruciale per la sua ripresa che implica difficoltà e sfide per il settore delle imprese, ma anche nuove prospettive di trasformazione.