USA, è morta l'attrice statunitense Olympia Dukakis

L'’attrice statunitense Olympia Dukakis è morta sabato primo maggio all'età di 89 anni.

Premiata con l’Oscar nel 1988 come migliore attrice non protagonista nel film Stregata dalla Lunaaveva lavorato non solo nel cinema.

Dukakis ebbe una lunga carriera in teatro, sia come attrice sia come regista.

Divenne famosa soprattutto tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta per alcune commedie romantiche come Fiori d’acciaio, Una donna in carriera e Senti chi parla.

Nel 2019 aveva recitato nella miniserie di Netflix Tales of the City, nella quale interpretava una donna transgender.