Covid, frontiere aperte in Ue, ma solo per "viaggi essenziali"

Restano aperte le frontiere interne all'Unione europea, ma si va verso un guiro di vite sui viaggi considerati non essenziali.

La Francia, inoltre, da domenica ha introdotto l'obbligo del tampone per chiunque entri nel paese, e comincia a prendere in considerazione un uteriore irrigidimento delle misure di blocco, dato che la curva dei contagi resta in crescita.

La Gran Bretagna potrebbe decidere una chiusura totale delle frontiere: il virus continua a propagarsi e gli ospedali restano sul bordo di un tracollo.

In Germania, nonostante un leggero calo del tasso di nuovi contagi, si sono superati i 50.000 morti per la pandemia. In questo quadro le autorità insistono sul rispetto del confinamento, "per evitare un notevole peggioramento" della situazione.

Il ministro tedesco della Salute Jens Spahn, dopo aver definito "ancora troppo alte" le cifre della pandemia, ha rinnovato l'appello ai tedeschi per abbassare la curva dei contagi.

In Portogallo, dopo la nuova impennata di nuovi casi, il governo ha ordinato la chiusura delle scuole per le prossime due settimane.

Il paese, che dalla scorsa settimana è in lockdown, ha il più alto tasso mondiale dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti.