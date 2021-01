In Giappone festa dei 18 anni con rigidi protocolli sanitari

no comment

Festa grande in Giappone nonostante il Covid-19, Giovani vestiti con il tradizionale kimono, si sono riuniti nella città di Kawasaki per celebrare il raggiungimento della maggiore età. Tutto questo nonostante tutti gli eventi siano stati cancellati per i timori del coronavirus.

La tradizionale cerimonia nel Paese del Sol Levante si è svolta quest'anno seguendo le norme del protocollo sanitario: distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura, in un'arena con metà degli spettatori.

A causa di un aumento record di contagi, Tokyo ha introdotto per un altro mese lo stato di emergenza.