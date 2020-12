Brexit: l'accordo tra l'UE e il Regno Unito è ufficiale

Il momento storico è arrivato. C'è un accordo sugli assetti commerciali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Il patto è giunto in extremis, quando manca solo una settimana al termine del periodo transitorio.

Il premier britannico Boris Johnson ha detto che "è un ottimo accordo. Potrebbero esserci delle barriere sulla salute animale. Non saremo più costretti ad accettare le regole dell'Ue, anche quando non ci vanno bene. Riprenderemo in mano il nostro destino".

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che a prima vista "sembra un buon accordo, ma verrà studiato a fondo dal governo tedesco prima della sua approvazione". Il presidente francese Macron ha commentato positivamente: "L'unità e la fermezza europee hanno dato i loro frutti. L'accordo con il Regno Unito è essenziale per proteggere i nostri cittadini, i nostri pescatori, i nostri produttori. Faremo in modo che sia così. L'Europa va avanti e può guardare al futuro, unita, sovrana e forte".

La diatriba sulla pesca

Uno degli ultimi scogli che hanno dovuto superare i negoziatori di entrambe le parti è quello relativo ai diritti dellla pesca. Il negoziatore della Ue Michel Barnier ha commentato in proposito che: "l'Ue sarà dalla parte dei pescatori europei per sostenerli. Il compromesso offre una piattaforma per l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con una nuova distribuzione delle quote e delle possibilità di pesca. Questo accordo richiederà sforzi, lo so, ma l'Ue sarà presente a fianco dei pescatori europei e sostenerli è il nostro impegno".

Le flotte pescherecce dell'Unione europea dovranno rinunciare a un quarto del loro pescato nelle acque britanniche nei prossimi cinque anni e mezzo. In base all'accordo commerciale post-Brexit concordato con il Regno Unito, dopo questo periodo di transizione l'accesso alle sue ricche zone di pesca verrà negoziato su base annuale. Tuttavia si precisa che esiste un meccanismo per garantire che le flotte Ue continuino ad avere un accesso stabile anche dopo, con ritorsioni possibili se il Regno non concederà all'Ue un buon accesso alle acque britanniche.

Zero quote e dazi sulle merci

L'accordo con il Regno Unito copre non solo il commercio di beni e servizi, ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse europeo quali investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e stradale, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati, e coordinamento della sicurezza sociale. La Commissione Ue spiega che prevede zero tariffe e zero quote su tutte le merci che rispettano le regole di origine appropriate. Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di condizioni mantenendo elevati livelli di protezione in settori come la protezione ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici e il prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un meccanismo vincolante per la risoluzione delle controversie e la possibilità per entrambe le parti di adottare misure correttive.

Micheal Martin: "Ci mancherà il Regno Unito, ma..."

Micheal Martin, Primo Ministro irlandese ha parlato di un'intesa "molto gradita dopo quattro lunghi anni di negoziati", ringraziando la presidente della commissione e il capo negoziatore, Michel Barnier. Anche se ci mancherà il Regno Unito nell'Unione Europea, il fatto che un accordo sia ora in vigore significa che possiamo concentrarci su come gestire un buon rapporto negli anni a venire".

Sassoli: "L'Europarlamento esaminerà l'accordo"

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha annunciato che "il Parlamento esaminerà ora l'accordo e deciderà sul consenso durante il nuovo anno".

Gentiloni: "Ottimo risultato, ma non un lieto fine"

"Conclusa la riunione della Commissione. Von der Leyen e Michel Barnier hanno presentato l'accordo raggiunto. Un ottimo risultato". Lo scrive il Commissario europeo Paolo Gentiloni. "Ora guardiamo avanti nei rapporti tra Europa ed il Regno Unito. Ma non è un lieto fine. La Brexit ci ricorderà quanto è pericoloso alimentare l'illusione nazionalista".

Giuseppe Conte: "Bene l'accordo"

"Bene l'accordo Ue con il Regno Unito. Interessi e diritti di imprese e cittadini europei garantiti. UK partner centrale e alleato per l'unione e per l'Italia". Lo ha scritto il primo ministro italiano Giuseppe Conte.

"Concluso positivamente il complesso negoziato tra Ue e Uk su Brexit. Raggiunto un accordo equo ed equilibrato che tutela gli interessi di cittadini e imprese europee e getta le basi per una nuova partnership col Regno Unito. Complimenti a von der Leyen e Michel Barnier. Well done". Così il commento dei ministro italiano dell'Economia Roberto Gualtieri.