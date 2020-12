Un balcone affacciato su una delle piazze più belle d'Italia. Una voce come poche al mondo. E i canti di Natale, per rallegrare i passanti, in questo periodo buio.

La soprano americana Courtney Mills si è esibita a Roma, nella centralissima Piazza Navona, in un tributo per gli artisti e tutti coloro che lavorano nel campo della musica e dell'arte, che in questo momento stanno lottando duramente per restare a galla.

"Il messaggio che voglio trasmettere è che, per quanto le cose si mettano male, come artisti, uno dei nostri doni è la creatività e sento che questo momento ha costretto tutti noi ad essere ancor più creativi. Ed è quello che amiamo fare", ha detto la soprano.

Mills si era già esibita il mese scorso, dallo stesso balcone, intonando la celebre "O sole mio".