Come si prepara la Rocca al 31 dicembre? Non c'è aria di festa neppure a Gibilterra, territorio britannico, rivendicato dalla Spagna, Gibilterra guarda alla fine dell'anno con una certa apprensione, la fine del periodo transitorio e la fine del processo Brexit potrebbe scaraventarla in un limbo di dubbi e incertezza.

Paradiso fiscale ma anche meta turistica rischia di pagare un prezzo molto alto come spiega il suo primo ministro Fabian Picardo:

"La cosa importante da capire è che quando si è fronte a uan situazione nuova non si può mettere in atto un piano immaginando che tutto rimanga uguale a prima cioé a quando si era nell'Unione europea. Una pianificazione per far fronte agli imprevisti è essenziale, ma tutto cambierà radicalmente in peggio se non c'è accordo e non solo per il popolo di Gibilterra ".

All'ingreso più occidentale del Mar Mediterraneo, conta 34 mila abitanti e 10 milioni di visitatori all'anno, un cambio di registro preoccupa questo commerciante.

Prem Mahtani, ha una gioielleria: "Con un confine chiuso o più controllato , ci vorranno circa 10 o 15 secondi per controllare i documenti di tutti cosa che comporterà code chilometriche. Questo porterà a evitare di visitare Gibilterra".

Circ 15 mila persone ogni giorno si recano a lavorare nin questo fazzoletto di terra di 400 chilometri quadrati occupandone di fatto circa la metà, tra questi circa 2500 sono britannici che vivono in Spagna.