Manchester: a casa come al ristorante (da Guida Michelin)

I ristoranti di mezza Europa sono chiusi - Covid oblige -, ma molti per ovviare alle ingenti perdite puntano tutto sull'asporto e la consegna a domicilio. E' la scelta che ha fatto anche Simon Wood, vincitore dell'edizione inglese di MasterChef nel 2015 e proprietario di tre ristoranti da Guida Michelin nel Regno Unito.

L'intraprendente 44enne ha lanciato un servizio di consegna a domicilio per i suoi menù di alta gamma. Simon Wood, chef e proprietario di Wood Manchester : "La consegna a domicilio, per un ristorante raccomandato dalla Michelin, con una cucina raffinata, un menù degustazione, è molto complessa", spiega Wood. "Mantenere alti gli standard sono molto difficili. Ed è qualcosa di inedito prendere questo ristorante e portarlo in tutto il Paese, nelle cucine e nelle sale da pranzo della gente. Ma noi lo stiamo facendo e lo stiamo facendo con grande successo. Penso sia importante sottolineare che non lo facciamo per soldi, ma per sopravvivere".

Lo chef spera che il governo tolga presto le restrizioni per i ristoranti. Wood, come tanti altri colleghi, non capisce come sia possibile che grandi catene dedicate allo shopping siano considerate più sicure e pulite del suo ristorante.