Olanda: un treno della metro appeso a dieci metri dal suolo

Questa domenica sera una metropolitana (a Spijkenisse, alla periferia di Rotterdam), non si è fermata in tempo ed è finita appesa nel vuoto a 10 metri dal suolo al capolinea. L'autista ha perso il controllo del convoglio che ha perforato un muro di cemento ed ha continuato la sua corsa fuori dai binari per fermarsi su di una statua monumentale che rappresenta la coda di una balena.

Il treno non trasportava passeggeri e l'autista non è rimasto ferito ma ha dovuto essere tirato fuori dal veicolo dai servizi di emergenza. Il treno è ancora in equilibrio precario sopra l'opera d'arte: le autorità stanno valutando il modo migliore per disincargliarlo dalla scomoda posizione.