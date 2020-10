Trump vs Biden la battaglia per la Florida

Sarà ancora la Florida uno degli stati chiave per a vittoria finale. Il presidente Donald Trump e il suo sfidante democratico alla Casa Bianca Joe Biden lo sanno e hanno speso molto del loro tempo a cercare di convincere gli elettori, soprattutto gli indecisi.

In uno stato ricco di latinos e pensionati che preferiscono il suo clima mite, Donald Trump ha usato l'economia, che prima del covid andava bene, ma anche la retorica anti Castro e anti chavismo, anche se poi, in termini di iniziative, ha fatto ben poco in politica estera.

Biden invece si è mostrato più attendista, convinto di avere dalla sua la maggioranza degli elettori. Una convinzione che si è fatta via via meno certa. La campagna di sleepy joe non ha certo scaldato i cuori dei democratic. Molto di più ha fatto la sua vice, Kamala Harris.

Enorme spesa pubblicitaria per Joe Biden

Intanto oltre 81 milioni di persone hanno già votato, 52 milioni per posta, mettendo gli Stati Uniti sulla strada per il più alto tasso di affluenza alle urne in oltre un secolo.

Lil Wayne, uno dei rari artisti che sostiene Trump

E c'è anche una competizione economica in corso. Trump spera che la copertura mediatica delle sue manifestazioni, ben 11 comizi in appena due giorni, compensi il suo deficit cronico nella spesa pubblicitaria. Solo in Florida, secondo i dati della società di monitoraggio degli annunci Kantar / CMAG, Biden e i suoi alleati hanno investito il triplo del budget di Trump nella pubblicità elettorale.

Un fiume di denaro per i democratici a dimostrazione che anche dalla parti del partito dell'asinello i sondaggi riservati, quelli che offrono i veri numeri della competizione elettorale, sono molto meno certi di quelli che vengono passati alla stampa, e che la competizione fra i due candidati è molto più incerta di come alcuni vorrebbero far credere.