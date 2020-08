no comment

Manifestazione a Berlino contro le restrizioni da Covid-19. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le misure troppo rigide. E contro l'uso della mascherina. Una protesta autorizzata dopo una battaglia in tribunale, ma sospesa durante lo svolgimento, dalla poliziaper il mancato rispetto delle regole sul distanziamento.

Il corteo è partito dalla Porta di Brandeburgo, con uno schieramento di 3mila agenti. Il divieto ha suscitato la rabbia degli organizzatori e dei sostenitori che hanno inondato i social media con messaggi di pesanti. Una simile protesta, per denunciare le misure anti-Covid con circa 20.000 manifestanti, si era tenuta il primo agosto, ma era stata interrotta dalla polizia sempre per il non rispetto delle norme contro il virus.