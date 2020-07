Cinema: a Venezia il drive-in è in barca

Le serate del Cinema Barch-in stanno andando alla grande e... CI SONO 10 POSTI BARCA ALLA FONDA A DISPOSIZIONE! Prenotali su: www.barch-in.it Non perderti la proiezione di questa sera: A FISH OUT OF WATER, di Riccardo Vencato e Stefano Pellizzaro. Un viaggio assieme allo chef Lorenzo Cogo, seguito dalla crew di Wannaboo, alla ricerca delle origini del Baccalà. Ricorda che: 👉 L’equipaggio Barch-in non può garantire la stessa qualità audio e video delle altre file. 👉 I comandanti dovranno portare con sè l'ancora di prua e di poppa per l'ormeggio della loro barca. 🍷🍿 Preordina il tuo aperitivo e la cena su app.cocaiexpress.com A consegnartela a bordo ci pensano i ragazzi di Cocai Express Campari Marina Militare Regione del Veneto Comune di Venezia Le Città in Festa FEMS du Cinéma Bacarando in Corte dell'Orso Rosa Salva Prosecco DOC