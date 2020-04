Eurogruppo al via, ecco le proposte per uscire dalla crisi

I ministri delle Finanze dell'Eurozona, al summit in corso, prenderanno in considrazione anche l'ultima poposta francese per superare lo stallo sui coronabond.

Si tratta del Fondo di solidarietà europeo per il Covid-19 che dovrebbe creare la garanzia per emettere delle obbligazioni europee, tipo eurobond, ma solo per un periodo specifico, senza comprendere il debito passato e futuro degli Stati membri.

"Dobbiamo preparare l'uscita dalla crisi - afferma Valerie Hazer, eurodeputata francese del gruppo Renew Europe - e pensare ad un periodo di rinascita, con un piano di investimenti strategico e consistente."

La Germania spinge ancora sul MES il meccanismo europeo di stabilità, che potrebbe elargire oltre 400 miliardi di euro.

Ma l'Italia non ci sta. Perché teme di fare la fine della Grecia, di ricevere prestiti a costi pesanti.

C'è più consenso invece su SURE, il fondo da 100 miliardi di euro per la cosiddetta cassa integrazione europea per salvare posti di lavoro.

Sembra piacere anche la proposta sulla Banca europea per gli investimenti che è pronta a sbloccare 25 miliardi di euro per aiutare le piccole e medie imprese.

Il problema pero' è sempre lo stesso: tutti questi strumenti genereranno debito pubblico, come sottolineato dal gruppo dei Socialisti europei all'Eurocamera.

"Quando tutto questo sarà finito - ha dichiarato Jonás Fernandey, eurodeputato socialista spagnolo - alcuni paesi avranno un debito pubblico molto elevato, così elevato che non saranno in grado di far fronte agli investimenti pubblici necessari alla ripresa economica."

I ministri delle finanze sono ormai giunti ad un momento cruciale, all'ultimo videosummit europeo si è posticipata l'ardua decisione su come salvare l'economia europea passando la palla all'Eurogruppo che in queste ore dovrebbe prendere decisioni coraggiose.