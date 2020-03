"Vi racconto l'emozione di stare a 20 metri da un cucciolo di lupo"

Dina Botta è Project Manager del progetto di coesione europeo Carnivora Dinarica. L'obiettivo è il ripopolamento con grandi carnivori delle Alpi Dinariche tra Slovenia e Croazia. Dina conosce i segreti della foresta... Ha trascorso notti nel Parco Nazionale di Risnjak cercando di catturare grandi carnivori e installargli dispositivi GPS intorno al collo per rintracciarli. Dice che il suo lavoro richiede pazienza e passione. Adora la lince ... e soprattutto i lupi. Racconta con emozione, un incontro ravvicinato con una famiglia di lupi...

_"Una volta stavo controllando la telecamera di tracciamento nel parco nazionale, guidavo e ho visto sempre più impronte di lupo, le sue tracce, i suoi escrementi. Ho notato dove erano sdraiati sull'erba a causa dell'odore, era abbastanza fresco e quando ho controllato la telecamera ho visto che erano lì proprio la mattina stessa. E dato che era agosto e questo è il momento in cui hanno dei cuccioli, sapevo che erano da qualche parte nelle vicinanze. Ho iniziato a ululare e hanno ululato anche loro. Ho sentito prima i cuccioli e poi gli adulti, due adulti. Ma la cosa interessante è che erano in direzioni diverse, i cuccioli erano di fronte a me e gli adulti da qualche parte dietro di me, e poi ho ricominciato a ululare e ho sentito i cuccioli avvicinarsi. Erano appena saltati fuori dalla boscaglia a 20 metri di distanza da me. _

Li ho visti solo per pochi secondi, ma è stata un'esperienza semplicemente straordinaria. Penso che ne parlerò con i miei nipoti perché non succede spesso, è qualcosa che ti cambia un po' la vita ed è per questo che faccio il mio mestiere".

