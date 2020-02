Rendez-vous: gli eventi in Europa tra teatro, arte e cartoon movie

Adolescenza difficile e riscatto, declinati in musica: a Londra al Noel Coward Theatre va in scena il musical "Dear Evan Hansen", produzione di Broadway che racconta la storia di un ragazzo che soffre di fobia sociale e cerca il suo posto nella vita. Vincitrice del Tony Award 2017, la pièce ha debuttato all'Arena Stage di Washington nel 2015. A Londra anche il principe William e Kate Middleton hanno assistito allo spettacolo e voluto incontrare il cast.I biglietti sono disponibili on line sino al 27 giugno.

La più grande mostra tedesca dell'impressionista francese Claude Monet può essere visitata a Potsdam. Oltre 100 opere raccontano i luoghi in cui Monet ha tratto ispirazione per la sua pittura en plein air, da Parigi ai villaggi di Argenteuil e Giverny lungo la Senna fino alle destinazioni dei suoi viaggi, come Londra e Venezia. La retrospettiva di Monet può essere visitata al Museo Barberini di Potsdam fino al 1 giugno.

Per la prima volta in Italia, invece, una mostra dedicata a Georges de La Tour, il più famoso pittore francese del Seicento. Finissimo osservatore della realtà quotidiana, con il suo occhio attento ai giochi di luci e ombre, La Tour è stato in Francia uno dei più originali continuatori della scuola del Caravaggio. Sino al 7 giugno, a Palazzo Reale, a Milano, è possibile ammirare "Georges de la Tour - L'Europa della Luce".

Cartoon Movie è il posto giusto per chi si occupa di film d'animazione. La maggior parte dei cartoon europei che escono al cinema vengono lanciati qui. Non si tratta né di una fiera né di un festival: è piuttosto un forum di promozione e coproduzione . Per due giorni, i produttori di film d'animazione hanno infatti l'opportunità di presentare il loro progetto cinematografico per cercare finanziamenti, trovare co-produttori e interessare i distributori internazionali. Cartoon Movie sarà a Bordeaux dal 3 al 5 marzo.