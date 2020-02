La Croazia come la Silicon Valley

Nella terra di Nikola Tesla: Silicon Valley croata, culla di robotica e supercar elettriche

Sperimentazioni nella robotica e un produttore di auto sportive elettriche, oggi partner di colossi internazionali. Non siamo nella Silicon Valley, ma in Croazia: dove le start-up della tecnologia fanno da traino all'innovazione. Proprio come fece qui Nikola Tesla alla fine del XIX secolo. Proprio come la Apple di Steve Jobs, anche l'azienda di Mate Rimac è nata in un garage. Oggi Rimac Automobili, alle porte di Zagabria, ha oltre 600 dipendenti: soprattutto ingegneri e progettisti, che danno vita ad auto sportive per amanti del brivido.

"Non volevamo limitarci a versioni elettriche di modelli esistenti - ci spiega il CEO e fondatore della compagnia, Mate Rimac -. L'obiettivo era andare oltre. Per esempio, con quattro diversi motori, uno per ruota, permettiamo a ciascuna di essere indipendente e di compiere fino a 100 giri al secondo. Esperienza di guida e prestazioni sono quindi del tutto innovative". "Porsche è un nostro azionista, come anche Hyundai e Kia - continua Rimac -. Di fatto li aiutiamo a sviluppare le loro auto di domani, grazie alle tecnologie che già utilizziamo per i nostri modelli. Ma c'è poi un effetto volano anche su altri produttori d'auto. Certo, vogliamo imporci come leader sul mercato delle supercar elettriche e della componentistica per altri produttori. Ma vogliamo anche accompagnare la transizione dalla proprietà privata delle auto alla mobilità condivisa e alla guida autonoma".

Tra i vivai della Rimac la facoltà di Ingegneria elettronica e informatica dell'università di Zagabria e il suo centro di innovazione Nikola Tesla, che lavora su quasi 200 progetti. "Il nostro obiettivo è innalzare il livello tecnologico di questi progetti, perché siano poi pronti per il mercato - spiega il vice-rettore Nikola Mišković -. E' esattamente questo lo scopo del nostro centro: mettere i risultati della ricerca al servizio dell'industria. I nostri studenti vengono poi reclutati dall'industria o da compagnie come Rimac o Gideon Brothers, che lavorano sulla guida autonoma o sulla robotica, nelle sue diverse applicazioni". Sviluppi e invenzioni, che dimostrano come lo spirito delle start-up abiti ancora la terra di Nikola Tesla.