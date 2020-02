O que mais agradeço, é o facto de me apresentares o teu Mundo e a forma como o conduzes tão sabiamente, respeitando cada elemento que o compõe. Nesse teu Mundo, todos têm nome, todos têm o seu espaço, todos criam, todos se transformam e acima de tudo, todos são Livres! Assisti de perto à construção do Universo que criaste para o #Madame❌ e as centenas de horas que dedicaste em cada detalhe, para elevar esta Lisboa Criola que hoje também é Tua. Em Miami tive oportunidade de me emocionar, ao ver materializado todo o Amor pela nossa cultura, onde Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, São Tomé, Guiné Bissau, Moçambique e Portugal formaram uma só bandeira. E finalmente, eis que a Sodade invadiu o Coliseu e a partilha novamente aconteceu...always #OnGod Madonna !! One Love to You and all Your Wonderful Madame❌ Family🙏🏿 . . . . 🎥 by @ricardogomesinst