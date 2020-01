Iniziamo dal Cirque du Soleil e dal suo spettacolo d'ispirazione messicana, "Luzia", in scena a Londra fino al primo marzo. 44 artisti provenienti da 15 Paesi, molteplici luoghi, volti e suoni del Messico sul palco, in un mix di tradizione e modernità.

Come chicchi di riso

Restiamo a Londra, all'ex ufficio postale, dove si tiene fino al 26 febbraio la mostra "Of All The People In All The World". Un'installazione artistica e una performance dello Stan's Cafe, che attraverso 112 tonnellate di riso, rappresenta la popolazione mondiale.

Tra passione e vendetta

"Violanta" è un'opera lirica che parla d'amore, passione e vendetta. Il suo compositore, l'austriaco Wolfgang Korngold era un bambino prodigio, fuggito dalla Germania nazista nel '34, che divenne uno dei più importanti e influenti compositori della storia di Hollywood. Potete ammirare "Violanta" al Teatro Regio di Torino, fino al 28 gennaio.

Il re del pop

Il musical ispirato a Michael Jackson "Forever king of pop" torna in Francia. Lo spettacolo, approvato dalla famiglia, è un intenso viaggio attraverso i più grandi successi del re del pop. Va in scena in varie sale dell'Esagono, prima di trasferirsi in Portogallo e Germania.