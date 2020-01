Zero emissioni entro il 2050, ecco il nuovo Green Deal

Alcuni paesi come la Francia la ritengono una fonte pulita, mentre Germania e Austria non ammettono che venga definita verde.

"Abbiamo bisogno almeno di uno o due decenni - afferma l'eurodeputato polacco Jerzy Busek, membro del partito popolare europeo - è impossibile trasformare la nostra economia in pochi anni, considerato che produciamo quasi l'80 per cento dell'elettricità dal carbone".

Secondo la nuova commissaria per le politiche di coesione Elisa Ferreira: "C'è bisogno di uno strumento di aiuto finanziario per attenuare i costi sociali della transizione energetica" .

In totale l'Unione punta a spendere un trilione di euro per azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050.

