Stampare in 3D un'auto... da marketing

È possibile stampare un'automobile in 3D? Non ancora, ma un team di ricercatori europei ha fabbricato un modello in resina con l'aiuto di una tecnologia ibrida, stampante 3D e robot insieme. Come è possibile e quali sono le potenziali applicazioni nel marketing? Lo spiega uno dei creatori della tecnologia, il coordinatore del progetto Kraken José Antonio Dieste: "È un modello in scala uno a due, la metà delle dimensioni reali dell'auto. Si vedono tutti i dettagli dello stile e del concetto dell'auto. È stato possibile realizzarlo grazie a questa tecnologia in cui uniamo la stampa 3D e la fabbricazione sottrattiva. Questo modello può essere poi utilizzato per promuovere l'auto e il suo stile, il suo design. È uno strumento di marketing. Al giorno d'oggi ci sono diversi sistemi di stampa 3D, ma possono produrre solo piccoli pezzi. La nostra sfida principale era di riuscire a realizzare pezzi di grandi dimensioni. Quindi abbiamo sviluppato un sistema in grado di aggiungere una grossa quantità di materiale per molto tempo e molto in fretta. Se facciamo un confronto con altri sistemi, in alcuni casi siamo fino a 2 mila volte più veloci. Il problema che abbiamo è che la definizione finale non è sempre perfetta e dobbiamo ricorrere a un secondo trattamento, sottraendo materiale, per definire le geometrie finali del pezzo che vogliamo fabbricare".

Questo video mostra come è stato fabbricato il modellino d'auto