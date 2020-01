Australia in lotta contro il fuoco

Le autorità australiane hanno confermato una nuova vittima causata dagli incendi che sono in corso da settimane nel sud-est del paese. Sale così a 18 il bilancio dei morti, mentre migliaia di civili hanno cominciato ad evacuare le zone colpite dal fuoco. Per timore di finire le scorte, migliaia di automobilisti si sono messi in coda alle pompe di carburante, e si registrano code davanti ai supermercati.

Il ministro dei Trasporti del Nuovo Galles del Sud, Andrew Constance ha fatto appello ai residenti delle zone colpite affinché non intasino le strade e non si mettano a rischio avvicinandosi ai focolai ancora attivi. Intanto, nelle aree isolate dal fuoco acqua, carburanti e cibo arrivano via mare, grazie alle navi della Marina. Con temperature attorno ai 40 gradi, gli incendi stanno mettendo a dura prova l'intero dispositivo della protezione civile australiana.

Il capo del governo Scott Morrison ha invitato i cittadini alla calma e alla collaborazione coi soccorritori. "Non possiamo evitare le catastrofi naturali, ma possiamo controllare la nostra risposta, possiamo sostenere pazientemente gli operatori in modo da permettergli di svolgere il loro lavoro".

Secondo una valutazione delle autorità, gli incendi forestali hanno causato dalla fine di settembre la distruzione di almeno 1200 abitazioni riducendo in cenere una superficie boschiva pari a 5 milioni di ettari.