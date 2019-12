Tsunami: 15 anni dopo, in Indonesia l'orrore è ancora vivo

Cerimonie commemorative si sono svolte anche in diverse località thailandesi: in un paesino di pescatori nella provincia di Phang Nga , lo tsunami causò la morte di circa 2500 persone, oltre la metà della popolazione.

In Indonesia e Thailandia è il giorno del 15esimo anniversario dello tsunami nell'Oceano Indiano che uccise quasi 230.000 persone sino in India e sulla costa orientale dell'Africa: tra queste, anche 40 italiani .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.