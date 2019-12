Rendez-vous: eventi culturali in Europa

E infine l'olandese Maurits Cornelis Escher, che ha impressionato il mondo con la sua grafica, le costruzioni impossibili, le esplorazioni dell'infinito: un mondo di geometrie interconnesse per le 200 opere in mostra a Trieste fino al 7 giugno.

Nel taccuino degli eventi di Rendez-vous anche la personale della pittrice spagnola, Rita Martorell, in Lussemburgo. L'artista ritrae personalità della politica e della società come l'ex giudice Baltasar Garzón, i politici spagnoli Eduard Punset e Gerardo Fernández Albor. Immortalati su tela anche la contessa tedesca von Bismarck e lo scrittore francese Houellebecq.

Animali mitologici, monili, brocche in un'antologia di pezzi che rivela l'alto livello di tecnologia, raggiunto dall'artigianato musulmano durante il Medioevo nella Penisola Iberica. Si tratta della mostra "Le arti del metallo in Al-Andalus", per la prima volta i principali capolavori dell'arte metallurgica islamica al Museo Archeologico Nazionale di Madrid fino al 24 aprile.

