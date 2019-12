Banca d'Inghilterra: Andrew Bailey è il nuovo governatore

"È un incarico molto importante - è stato il primo commento di Bailey -. Come governatore intendo continuare il lavoro del mio predecessore Mark Carney e far sì che l'interesse pubblico sia sempre la nostra priorità".

"Era il candidato migliore in un campo competitivo - ha detto il ministro della Finanze Sajid Javid dopo avere annunciato la nomina di Bailey -. Senza dubbio è la persona giusta per guidare la Banca mentre forgiamo un nuovo futuro al di fuori dell'Unione europeaper il nostro grande Paese".

Bailey conosce bene l'istituto, avendoci lavorato in passato per oltre trent'anni, rivestendo anche l'incarico di vicegovernatore. Al momento guida la Financial Conduct Authority, l'ente di regolamentazione finanziario britannico .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.