Il business delle Start-up in Angola: tra investimenti e nuovi posti di lavoro

Negli ultimi anni, in Angola sono cresciute le start-up tecnologiche, un valido supporto per rilanciare l'economia locale.

A Luanda e in tutto il Paese, le start-up, che utilizzano app e moderne capacità di gestione, stanno aiutando gli agricoltori e altri produttori a fare un grande passo in avanti: passare dall'economia informale a all'economia formale, promuovendo la creazione di posti di lavoro. In questa edizione di Business Angola vi faremo conoscere il servizio di taxi online “Kubinga” e la piattaforma di vendita “Roque-Online”, società avviate, entrambe, da giovani imprenditori. Persone che hanno applicato le tecniche di gestione apprese nel vasto settore petrolifero dell'Angola. Obiettivo: diversificare e incoraggiare gli investimenti in altri settori, consentendo potenzialmente a milioni di persone nell'economia informale di far parte dell'economia formale dell'Angola.