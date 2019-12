I mostri arrivano a Roma

Dei mostri si aggirano per Roma, anzi, a ben vedere, stanno fermi al palazzo delle esposizioni. È qui che si tiene la mostra dedicata a Carlo Rambaldi intitolata appunto. "La meccanica dei mostri". Da Carlo Rambaldi a Makinarium, inaugurata il 22 ottobre sarà aperta fino al 6 gennaio. Uomo degli effetti speciali, Rambaldi ne trasformò la funzione: non più semplici elementi di contesto, ma veri protagonisti dei film. Le sue creature sono riconosciute e amate al punto che molti film si sono identificati con esse: E.T., King Kong, Alien, solo per citarne alcuni.

I pezzi provengono anche dall’archivio privato di Rambaldi. Il figlio Victor racconta dove il padre trovasse l'ispirazione, soprattutto nell'osservazione della realtà.

La mostra documenterà anche il lavoro delle generazioni successive a Rambaldi. Il gruppo Makinarium, tra i più qualificati al mondo in questo settore, restaurerà per questa occasione le opere di Rambaldi e una sezione della mostra è dedicata al loro lavoro per il cinema.