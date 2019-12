Flossie Donnelly, la Greta irlandese che pulisce le spiagge dalla plastica

Già un nome noto in Irlanda con il suo documentario personale, Flossie Donnelly è una studentessa di 12 anni e un'attivista del clima. La ragazza ha l'hobby di pulire le spiaggie vicino casa sua a sud di Dublino.

"Pulire le spiagge non è ciò che i bambini dovrebbero fare sempre. Voglio dire, non fraintendermi, in realtà mi diverto. Ma no, non è qualcosa che dovrei fare. Non ci dovrebbe essere bisogno" racconta Flossie Donnelly.

Oltre a raccogliere rifiuti di plastica, Flossie partecipa alle manifestaioni settimanali del venerdì per il clima. La sua ispirazione: la teenager svedese Greta Thunberg.

"Immagino Greta come un'attivista straordinaria, la ragazza che risolverà i cambiamenti climatici e non rinuncerà . Lei è incredibile" ha raccontato.

A soli 12 anni è già attiva nella vita pubblica , Flossie non ha paura di vedere la sua immagine girare su Internet:

"Nessuno mi ha mai fatto passare una brutta esperienza sui social media. Ho avuto un paio di commenti che in realtà mi fanno ridere più di ogni altra cosa. E questo è solo come i messaggi che si inviano a Greta su Instagram. Questo dimostra che quando sei così in alto, le persone vogliono solo vederti cadere".

Nei media locali e nazionali, Flossie è soprannominata la Greta irlandese. Sono stati scritti numerosi articoli su di lei e sui suoi sforzi. Flossie ha un messaggio forte per i politici:

"Mi aspetto che i politici facciano qualcosa al riguardo e trovino e risolvano problemi con gli altri paesi, vietino i combustibili fossili, dobbiamo fermare l'effetto serra e smettere di produrre e tanta carne".

La famiglia di Flossie ha iniziato a mangiare meno carne e a volare di meno. Hanno persino smesso di accendere i riscaldamenti a casa. Ma dietro le luci, le telecamere e l'attivismo, Flossie è ancora solo una bambina con grandi sogni per il suo futuro.

"Quando finisco la scuola, voglio essere una biologa marina di giorno e poi avere una band o essere una rock star di notte".

E nel frattempo, continuerà a fare pressione sui politici e a manifestare.