La Nato compie 70 anni: disponibili i documentari storici dell'Alleanza

Il Presidente degli Stati Uniti Trump sfrutterà la riunione anche per cercare di incontrare diversi capi di Stato e di governo anche per discutere delle relazioni con la Cina e la Russia.

"Penso che ciò che la Nato abbia voluto spiegare alle persone che è un'organizzazione per garantire una maggiore prosperità e che l'Europa rimanga un luogo di pace e non torni indietro ai conflitti del passato. È utile sottolineare che ci sono culture e nazionalità diverse all'interno della NATO, ma spesso si dividono anche sui valori condivisi, come la democrazia e la libertà di espressione ” ha spieagato Greg Brockett curatore del museo .

