Ennesimo caso di antisemitismo in Europa, stavolta in Danimarca.

È successo sabato notte nella città di Randers, dove oltre 80 lapidi sono state vandalizzate in un cimitero risalente al 1807.

Le lapidi sono state dipinte con graffiti verdi e alcune sono state rovesciate. Il giorno scelto dai vandali non sembra casuale, visto che il 9 novembre è stato ricordato l'81esimo anniversario della “Notte dei cristalli" del Reich.

Le notizie di casi di odio e intolleranze (e di proteste contro il razzismo) si rincorrono.

In Francia migliaia di cittadini sono scesi in piazza in tutto il paese per protestare contro l'islamofobia. Si è trattato di una prima volta assoluta per la Francia: nella sola Parigi, i manifestanti sarebbero stati oltre 13.000.

La marcia contro l'islamofobia è stata organizzata dal quotidiano Libération, pochi giorni dopo l'attacco ad una moschea a Bayonne, a fine ottobre.

In Italia, dopo il caso del calciatore Mario Balotelli, preso di mira da buu razzisti durante una partita allo stadio di Verona, a tenere banco è la stata la vicenda della senatrice a vita Liliana Segre, 89 anni, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, costretta ad accettare la scorta di due carabinieri dopo le minacce ricevuta via social.

Sul tema della percezione crescente di casi di discriminazione abbiamo sentito Enzo Risso, direttore di SWG, autore di una indagine, da cui emerge che il 45% degli intervistati risponde "No, i casi di razzismo non sono mai giustificabili", il 10% dice "si, sono giustificabili" e un altro 45% che risponde "in qualche occasione sono giustificabili".