Primo episodio della serie "Go Japan".

La giornalista di Euronews, Marta Brambilla Pisoni, ci porta - in bicicletta o...gambe in spalla - in un angolo di Giappone fuori dalle solite mete turistiche e lontano dai circuiti più battuti dal turismo di massa. Anche per questo, è un pezzo di vero Giappone.

Scopriamolo insieme.

“Siamo sull’isola di Rishiri, al largo di Hokkaido. Questi luoghi sono la meta prediletta per chi ama la bici e il trekking e per chi è alla ricerca di un Giappone diverso dal solito”, ci racconta Marta.

Essere qui regala davvero l’impressione di essere alla fine del mondo

Rishiri è una delle due isole più a nord del Giappone, al largo di Hokkaido.

Quanta bellezza in bicicletta...

A Rishiri è facile affittare una bicicletta per esplorare al meglio la bellezza dell’isola.

Il Monte Rishiri raggiunge i 1721 metri di altezza e domina su tutta l'isola.

“Si può girare in bicicletta, godendosi il vento. L’isola misura 55 km e si può girare interamente in un giorno solo”, racconta la guida turistica Mizuki Ichihara.

I ricci di mare: che attrazione!

Sul percorso ci sono molte cose da fare, come la pesca dei ricci di mare.

“I ricci di mare di Rishiri sono molto famosi, molti turisti vengono qui per loro”, aggiunge Mizuki Ichihara.

È proprio un riccio di mare!

E poi, un "Onsen", finalmente...

Ê possibile anche fare una pausa relax in uno dei tipici "Onsen".

In un "Onsen" la parola d'ordine è: relax!

Un "Onsen" è una sorgente termale giapponese; il termine si estende anche agli stabilimenti balneari e alle locande tradizionali, spesso situate intorno ad una sorgente calda.

Come paese vulcanicamente attivo, il Giappone ha migliaia di "Onsen" sparsi in tutte le sue isole principali.

Rebun, "l'isola dei fiori"

Ci spostiamo sull’isola di Rebun, che è per la maggior parte ancora selvaggia.

Il miglior modo per goderne la bellezza è camminare in mezzo alla sua natura.

Ci sono molti percorsi, per tutti i livelli di difficoltà. Gli amanti del trekking qui si sentiranno a casa.

“Per il trekking penso che i mesi migliori siano agosto e settembre. Ma l’isola di Rebun è chiamata “l’isola dei fiori” e la stagione della fioritura è tra giugno e luglio.

Quindi il periodo migliore è tutta la stagione estiva. Venite a trovarci!”. Kenji Kawamura Guida turistica

Bici, trekking, natura, relax.

Rishiri e Rebun offrono un angolo di Giappone lontano dai luoghi comuni che vale davvero la pena di vivere.

Link utili

- Turismo a Rishiri e Rebun

