"Gli attori buguardi? Dicono la verità", parola di Mirren

Thriller interpretato da due famosi attori britannici, Ian McKellen e Helen Mirren, The Good Liar, (L'inganno perfetto) vede in azione Roy, un truffatore seriale che incontra online Betty, una ricca vedova (Helen Mirren) e inizia a pianificare come sottrarle la sua fortuna ...

Il finto seduttore sedotto

La narrazione del film vede Roy trasformarsi, appassionarsi alla donna con la quale entra in un intrigante gioco di seduzione e passione. Il film resta comunque incentrato sulle bugie e tutti i loro veri cascami. Del resto è sempre meglio leggere una storia vera fatta di menzogne piuttosto che vedere le menzogne diventate storia. In questo plot McKeller e Mirren diventano maestri di una pochade che sfiora le verità della psiche.

Già in distribuzione

Girato a Londra e a Berlino il film è in distribuzione adesso in Europa. In Italia è in sala ai primi di dicembre.