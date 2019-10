La sicurezza passa attraverso uno spray che scova esplosivi

Il "TATP", o Perossido di acetone, un esplosivo spesso usato dai terroristi, è estremamente pericoloso da gestire. Ecco perché è difficile addestrare i cani-poliziotto e fare ispezionare accurate in luoghi affollati come gli aeroporti. I ricercatori europei hanno, però, trovato un'alternativa: lo spray TATP.

Siamo all'aeroporto di Bruxelles. Una giornata di traffico intenso, come tante altre. Aerei che arrivano e passeggeri in attesa di partire. A garantire la sicurezza agenti della polizia accompagnati da cani addestrati a sentire l'odore anche di piccole quantità di esplosivo.

Rony Vandaele, Direttore Unità Cinofila della Polizia Federale belga, ci spiega che questi cani vengono addestrati molto bene. "Possiamo insegnargli a riconoscere diversi tipi di esplosivi, il modo in cui funzionano. E sono molto efficienti sul lavoro. E’ impensabile sostituirli con dei robot per fare lo stesso lavoro nello stesso tempo.”

SPRAY TATP, CANI-POLIZIOTTO SUPER ADDESTRATI PER PREVENIRE GLI ATTENTATI

Durante la formazione, su alcuni bagagli viene spruzzata una soluzione contenente TATP, la potente sostanza chimica usata dai kamikaze – e utilizzata anche qui nell’attacco all'aeroporto di Bruxelles qualche anno fa. Ma i cani-poliziotto riescono a scovare qulle valigie, usate nei test, e nascoste tra i passeggeri. "Quello che usiamo è il TATP, anche se in una quantità molto ridotta. E’ un modo utile e sicuro per addestrare i nostri cani ed essere sicuri che possano scovare degli attentatori pronti a fare degli attentati nei luoghi pubblici", prosegue Rony Vandaele, Direttore Direttore Unità Cinofila della Polizia Federale belga.

Lo spray, sviluppato presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea a Geel, viene prodotto con apparecchiature molto sofisticate, in laboratori super blindati. Le autorità dei paesi dell'Unione Europea lo utilizzano per assicurarsi che i loro metodi di rilevamento di esplosivi soddisfino gli standard europei.

"La componente principale di questo spray è l'isopropanolo", ci fa notare Dimitris Kyprianou, Chimico presso il JRC di Geel. "Può essere trasportato, in tutta sicurezza, ogni volta che è necessario utilizzarlo. Evapora rapidamente, lasciando un po' di TATP sulla superficie - una quantità molto ridotta, e quindi sicura da maneggiare.”

Lo spray si trova nei kit per i test, insieme a campioni di vari materiali pericolosi prodotti per gli ispettori della sicurezza aerea. Agenti addestrati a utilizzare questo materiale con apparecchiature come rivelatori elettronici che i passeggeri vedono spesso ai controlli di sicurezza degli aeroporti. Gabriela Diaconu, Chimica presso il JRC a Geel fa presente che funzionano con una tecnologia chiamata IMS, spettrometria per mobilità ionica, e questo permette di rilevare anche minime quantità di esplosivi.

Lo spray aiuta il personale di sicurezza e consente agli ispettori di verificare che i rilevatori elettronici identificano il potente TATP in modo rapido e affidabile. È utilizzato per controllare gli strumenti e per verificarne il rendimento ad alto livello. È molto facile da usare ed è sicuro.

TECNOLOGIE E TEST: LA SICUREZZA FA PASSI DA GIGANTE

Per controllare la quantità di TATP degli spray prodotti ci pensano apparecchiature analitiche di ultima generazione. Strumenti che utilizzano una tecnologia super affidabile ed efficiente. "Dobbiamo fornire gli strumenti necessari alle autorità per verificare le attrezzature o per lavorare meglio con i cani", sottolinea Bartel Meersman, Capo Unità di Sicurezza dei trasporti e delle frontiere, JRC di Geel. "Stiamo cercando di aumentare la sicurezza in Europa, in modo che le persone che vanno a un concerto rock o prendono un aereo si sentano più protette e sicure. Devono poter viaggiare o andare in giro in modo sicuro.”

Test sempre più sosfisticati. D’ora in poi con questo nuovo spray TATP sarà un po’ più facile per agenti e cani-poliziotto scovare esplosivi, anche pericolosissimi, in totale sicurezza. Per tutti.