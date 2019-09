Amazzonia: capo indigeno accolto da Parlamentari

Il famoso capo indigeno brasiliano Raoni Metuktire è stato accolto dai Parlamentari dell'opposizione al Congresso con ovazioni e canti, dopo che il Presidente Bolsonaro lo ha accusato di essere una pedina di interessi stranieri.

Raoni, icona inconfondibile dell'Amazzonia, divenne noto a livello internazionale come attivista ambientale negli anni '80.

Raoni ha chiarito che il suo popolo vuole continuare a vivere come sempre nelle terre ancestrali, sempre più minacciate dalle invasioni di taglialegna illegali, minatori e accaparratori di terra, da quando Bolsonaro è entrato in carica a gennaio.

Ambientalisti e antropologi hanno lanciato una campagna per nominare il capo indigeno per il Premio Nobel per la pace 2020, in riconoscimento della sua lotta per preservare l'Amazzonia e le comunità locali brasiliane.