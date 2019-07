Niente da fare per Serena Williams battuta da Simona Halep nella finale di Wimbledon. L'atleta rumena, settima in graduatoria mondiale, ha guidato la partita in modo magistrale e si è aggiudicata il titolo per 6-2, 6-2 in 56 minuti.

Questo è il suo secondo titolo maggiore dopo il Roland-Garros dello scorso anno.

La Williams, 7 volte campionessa a Wimbledon, dovrà attendere per eguagliare Margaret Court che si è aggiudicata 24 titoli del Gran Slam.