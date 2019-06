"L'idea liberale è ormai obsoleta": a Osaka, Putin scoperchia le carte

Anche dai tavoli del G-20 di Osaka, Vladimir Putin continua a fare sensazione: in un'intervista al Financial Times che sta suscitando un vero e proprio polverone, il presidente russo ha scoperchiato del tutto le carte circa il suo disprezzo per i valori liberali "L'idea liberale - ha dichiarato - presuppone che non ci sia bisogno di fare nulla. I migranti possono uccidere, saccheggiare e stuprare impunemente perché i loro diritti di migranti devono essere protetti. E quali sono questi diritti? Ogni crimine deve essere punito. Quindi, l'idea liberale è diventata obsoleta. È entrata in conflitto con gli interessi della stragrande maggioranza della popolazione".

Tra le prime e piu piccate reazioni, quella del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che in questi giorni si trova a sua volta a Osaka. "Ciò che trovo davvero obsoleto - ha scritto su twitter - cio sono l'autoritarismo, il culto della personalità e il governo degli oligarchi".

Nell'intervista, Putin ha calcato la mano soprattutto su quello che ha definito "multi-culturalismo insensato"; aggiungendo inoltre di non essere omofobo, ma di considerare eccessiva la tolleranza occidentale "verso omosessualità e gender fluidity".