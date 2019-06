L'opera a bordo di un tir

La compagnia di OperaCamion è tornata per una nuova avventura on the road. E per avvicinare la gente all’arte, alla musica e al teatro.

Quest’anno il tir del Teatro dell’Opera di Roma propone nelle piazze della capitale lo spettacolo con il quale ebbe grande successo tre anni fa: la “riduzione” del capolavoro di Gioachino Rossini: "Figaro!", ispirato alla celebre vicenda de "Il barbiere di Siviglia".

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15, sono gratuiti, basta portarsi una sedia da casa, una bibita, e qualcosa da sgranocchiare. Il nuovo allestimento è anche nuova sfida di Fabio Cherstich, ideatore e regista”: “La domanda dalla quale sono partito è la seguente: come può il teatro musicale raggiungere un nuovo pubblico, eterogeneo, non elitario, e non essere percepito più come un evento inaccessibile bensì come un momento di condivisione culturale e di intrattenimento intelligente? La risposta è stata uscire allo scoperto, mettere le ruote al palcoscenico e portare l’opera tra il pubblico.”

La valenza del Progetto Opera Camion, promossa anche dal Comune di Roma, è avvicinare le persone al teatro, e coinvolgere un pubblico nuovo.