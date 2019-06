Banca Africana di Sviluppo: dalla Guinea Equatoriale parte il rilancio dell'Africa

SIPOPO (GUINEA EQUATORIALE) - Obiettivi ambiziosi, quelli della Banca Africana di Sviluppo, presentati in Guinea Equatoriale durante la 54esima Assemblea annuale.

La parola d'ordine è "integrazione". Soprattutto economica, finanziaria e bancaria. Per la rinascita del continente e della sua popolazione.

Il giornalista di Africanews Serge Koffi ci racconta alcuni giorni vissuti intensamente, fianco a fianco con i "Grandi" del continente africano.

"Come si può sostenere l'integrazione regionale al fine di favorire la prosperità economica nel continente africano?

Siamo a Sipopo, una piccola città alla periferia di Malabo, la capitale della Guinea Equatoriale, dove si è tenuta la 54esima assemblea della Banca Africana di Sviluppo.

Più di 2000 partecipanti hanno partecipato alle riunioni.

Un'opportunità per esperti, governi, imprese, rappresentanti della società civile, gruppi di riflessione e accademici di condividere le loro opinioni sugli sforzi necessari per favorire l'integrazione regionale e per scambiare opinioni sulle principali sfide di sviluppo in Africa".

La rinascita dell'Africa (attraverso un ponte)

Per continuare la sua rinascita, l'Africa vuole integrarsi meglio.

Obiettivo: l'integrazione regionale, attraverso l'abolizione delle frontiere e il miglioramento e la costruzione di vie di comunicazione.

Per raggiungere questo obiettivo, la Banca Africana di Sviluppo sta investendo più di 15 miliardi di dollari per finanziare le infrastrutture di integrazione regionale.

Il suo Presidente, il politico ed economista nigeriano Akinwumi Adesina, ha stabilito cinque priorità strategiche per accelerare lo sviluppo dell'Africa.

Il rafforzamento dell'integrazione tra paesi è il punto focale di queste priorità.

Il ponte di Senegambia, inaugurato nel gennaio 2019 e che collega le due sponde del fiume Gambia), non solo consente di incrementare il commercio, ma anche di promuovere l'integrazione sub-regionale attraverso Dakar (Senegal), Banjul (Gambia), Bissau (Guinea), Cotonou (Bénin), Abidjan (Costa d'Avorio) e Lagos (Nigeria).

Il ponte di Senegambia.

"La più grande zona al mondo di libero scambio"

Il ponte è stato principalmente finanziato dalla Banca Africana di Sviluppo, con 93,8 milioni di dollari. Ha già facilitato l'interconnessione delle reti stradali e ha ridotto significativamente i tempi di viaggio tra un paese e l'altro.

"C'è eccitazione nell'aria sulle opportunità economiche africane. E queste opportunità sono illimitate", dichiara Akinwumi Adesina, Presidente della Banca Africana di Sviluppo.

"La nuova area commerciale africana renderà l'Africa la più grande zona di libero scambio al mondo con un PIL combinato di oltre 3.3 bilioni di dollari. Abbassare le barriere tariffarie stimolerà il commercio di circa il 53% e con l'eliminazione delle barriere non tariffarie, il commercio potrebbe facilmente raddoppiare", aggiunge il Presidente Adesina..

"L'Africa centrale è in ritardo in termini di integrazione"

Nell'Africa centrale, una delle regioni meno integrate del continente, l'istituto finanziario panafricano ha stanziato 3,9 miliardi di euro in sette anni. Denaro disponibile per progetti di investimento in grado di rafforzare i collegamenti tra i paesi.

Questa sottoregione copre un'area equivalente ai tre quarti della Russia e ha una popolazione di circa 130 milioni di abitanti.

Un mercato potenziale che rimane estremamente segmentato a causa della moltiplicazione dei confini nazionali. Al fine di incoraggiare l'integrazione subregionale, la Banca Africana di Sviluppo si impegna a costruire non solo infrastrutture di qualità, ma anche a sviluppare gli scambi commerciali interregionali e gli investimenti transfrontalieri.

"La regione centro-africana dispone di un enorme potenziale di risorse naturali e umane oggi è in ritardo rispetto al resto dell'Africa in termini di integrazione. Misurando il volume degli scambi commerciali intra-regionali, questa regione ha solo il 6% come indice di integrazione, rispetto alla media tra il 15% e il 17% dell'Africa", spiega Ousmane Dore, Direttore Generale della Banca Africana di Sviluppo.

Agricoltura, un settore chiave

Il settore agricolo è uno dei settori che dovrebbero beneficiare di più di una maggiore integrazione delle economie africane.

Con il 60% delle terre arabili disponibili al mondo, il continente detiene la chiave per la sicurezza alimentare mondiale. La sfida, ora, per gli agricoltori africani consiste nell'integrare le catene economiche regionali e globali.

Questa è precisamente l'ambizione del programma "Nutrire l'Africa" (Feed Africa) ​lanciato a Malabo dalla Banca Africana di Sviluppo, in collaborazione con la Corea del Sud.

La Corea del Sud aiuta l'Africa

"Il governo sudcoreano ha iniziato ad aiutare il continente africano all'inizio di questo secolo. L'anno scorso, il Ministero degli Affari Esteri ha istituito la Fondazione Africa per aiutare il continente africano. A questo incontro, i rappresentanti della città di Busan sono venuti qui per presentare un sistema di droni per il settore agricolo in Africa.", spiega Hwangroh Lee, Ambasciatore sudcoreano in Guinea Equatoriale.

Piccoli agricoltori: l'unione fa la forza

"I piccoli agricoltori, ogni giorno, fanno un lavoro duro e faticoso, ma ottengono pochissimo dalla loro terra, quindi il miglioramento della produttività è un grosso problema e può avvenire solo con l'innovazione e la tecnologia", dice Oyebanji Oyelaran Oyeyinka, Consigliere speciale del Presidente della Banca Africana di Sviluppo.

"In secondo luogo, i piccoli agricoltori possono essere più produttivi, possono sfruttare maggiormente il loro potere, ma solo se si organizzano in gruppi. Da soli sono molto deboli e vulnerabili perché un contadino, se è devastato da qualche malattia della terra, viene annientato, ma se è all'interno di un'associazione, di una cooperativa, insieme a migliaia di colleghi, può riuscire a sfruttare la propria forza", aggiunge Oyeyinka.

Secondo la Banca Africana di Sviluppo, la necessità globale dell'agroindustria è di circa 8 milia miliardi di dollari e supera di gran lunga il settore delle tecnologie, dell'informazione e persino quello automobilistico.

"Con il sostegno dei nostri azionisti, la Banca Africana di Sviluppo è solida". Akinwumi Adesina Presidente della Banca Africana di Sviluppo

Il Meccanismo Africano di Inclusione Finanziaria Digitale

Nel 2019, la crescita africana dovrebbe arrivare al 4%, poi al 4,1% nel 2020, ma rimane insufficiente per ridurre la disoccupazione e la povertà. Perché questa crescita raggiunga un segmento più ampio della popolazione, è necessario non solo sviluppare le infrastrutture, ma anche ottenere una maggiore inclusione finanziaria.

Il tasso di operazioni bancarie in Africa rimane estremamente basso, con solo il 43% degli adulti titolari di un conto bancario. Gli esperti ritengono che la finanza digitale nel continente dovrebbe promuovere l'accesso ai servizi bancari di un numero sempre maggiore di risparmiatori.

In questa ottica, la Banca Africana di Sviluppo e i suoi partner hanno lanciato a Malabo il Meccanismo Africano di Inclusione Finanziaria Digitale (ADFI-African Digital Financial Inclusion Facility) per rafforzare la sicurezza e lo sviluppo delle transazioni finanziarie digitali in Africa.

Il fondo mira a favorire l'accesso ai servizi finanziari digitali per circa 332 milioni di africani, il 60% dei quali sono donne.

L'obiettivo a lungo termine è di mobilitare 100 milioni di dollari in sovvenzioni e altri 300 milioni sotto forma di debito sulle risorse in capitali ordinari della Banca, da qui al 2030.

Una parte degli ospiti della 54esima Assemblea Annuale della Banca Africana di Sviluppo..

332 milioni di persone nello "spazio finanziario digitale"

"Non sarà certamente possibile avere una filiale o una banca commerciale in ogni villaggio in Africa...D'altra parte, con il digitale, apriamo un'altra area di possibilità e possiamo superare gli ostacoli posti dal sistema tradizionale". Vanessa Moungar Direttore della Banca Africana di Sviluppo, settore Donne e Società Civile.

"Quello che è formidabile del digitale è che ci consentirà di accelerare l'inclusione finanziaria", commenta Vanessa Moungar, Direttore della Banca Africana di Sviluppo, settore Donne e Società Civile.

"L'inclusione finanziaria attraverso l'infrastruttura tradizionale ha i suoi limiti, nel senso che non sarà certamente possibile avere una filiale o una banca commerciale in ogni villaggio in Africa o comunque ci vorrà un'enorme quantità di tempo e anche un enorme costo infrastrutturale e bisognerà vedere se i paesi e le imprese saranno disposti a fare questo tipo di investimento. D'altra parte, con il digitale, apriamo un'altra area di possibilità e possiamo superare gli ostacoli posti dal sistema tradizionale; quindi con la Banca Africana di Sviluppo, vogliamo accelerare l'inclusione finanziaria e entro il 2030 portare più di 330 milioni di persone nello spazio finanziario digitale".

Questi fondi saranno utilizzati per sviluppare servizi finanziari elettronici per le comunità a basso reddito.

Coinvolgere le donne per uno sviluppo accelerato

"È il lancio ufficiale dell'Africa Digital Finance Initiative: lavoriamo con un gran numero di partner, in primo luogo la Bill and Melinda Gates Foundation, ma anche con i i governi di Lussemburgo e Francia e, auspicabilmente, molti altri partner", spiega Pierre Guislain, Vicepresidente della Banca Africana di Sviluppo, settore industrializzazione e infrastrutture.

"L'obiettivo è garantire che i 332 milioni di africani che oggi non fanno parte del sistema finanziario e non hanno accesso ai servizi finanziari, possano finalmente connettersi ed essere in grado di impegnarsi realmente in un'economia più formale entro il 2030. E di queste 332 milioni di persone, il 60% saranno donne. Coinvolgere maggiormente le donne nell'economia formale è assolutamente fondamentale per uno sviluppo accelerato".

Le tecnologie digitali stanno ampliando l'accesso ai servizi finanziari per milioni di persone, comprese le donne. Questa è una prospettiva incredibilmente nuova e la Banca Africana di Sviluppo si basa su questi nuovi strumenti per integrare milioni di africani attualmente non inseriti nel sistema finanziario formale e regolamentato.

"L'obiettivo è garantire che i 332 milioni di africani che oggi non fanno parte del sistema finanziario e non hanno accesso ai servizi finanziari, possano finalmente connettersi ed essere in grado di impegnarsi realmente in un'economia più formale entro il 2030". Pierre Guislain Vicepresidente della Banca Africana di Sviluppo, settore industrializzazione e infrastrutture

"Boost Africa / E-Lab"

Nel corso di questa assemblea generale annuale, la Banca africana di sviluppo ha anche firmato diversi accordi bilaterali.

Uno di questi è l'iniziativa "Boost Africa / E-Lab". Un'iniziativa congiunta, insieme alla Banca Europea per gli Investimenti, per l'occupazione giovanile in Africa. Mira a sfruttare al massimo il potenziale del continente e a moltiplicare le opportunità sul campo. L'accordo prevede una sovvenzione di circa due milioni e mezzo di euro.

Un aiuto alle start-up

"Abbiamo firmato ieri con la Banca Africana di Sviluppo una parte del progetto di rilancio dell'Africa che stiamo cofinanziando. Questa è un'iniziativa molto positiva, tra l'UE e la Banca Africana di Sviluppo e noi siamo un componente del progetto e aiutiamo farlo sviluppare nel miglior modo possibile", dichiara Raymund Furrer, Governatore in rappresentanza della Svizzera.

"Questo è uno dei progetti che stiamo finanziando per sostenere lo sviluppo africano, lo facciamo ora nell'ambito dello sviluppo dell'imprenditorialità per aiutare le idee dei giovani e de gli imprenditori e portare le loro idee ad uno sbocco reale. È una sorta di aiuto agli incubatori, alle aziende start-up, per condurle sul mercato e per valutare come possono investire in buone idee e innovazione, creare posti di lavoro e migliorare i rispettivi settori", conclude Furrer.

Sempre nuovi partner, per la Banca Africana di Sviluppo

La Banca Africana di Sviluppo vuole svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e a favore deé miglioramento delle condizioni di vita nel continente, attraverso la promozione di investimenti di capitale pubblico e privato in progetti e programmi che possano contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Africa.

Per raggiungere questi obiettivi, gli azionisti hanno approvato un aumento del capitale azionario della Banca Africana di Sviluppo.

"Siamo decisamente ottimisti perché nella Banca Africana di Sviluppo ci sono azionisti regionali e azionisti non regionali, ma il processo decisionale è un fatto di consenso...dico consenso, ma significa conciliazione e concessione, da entrambe le parti, e siamo certi che riusciremo a convincere altri partner non regionali a raggiungere la maggior parte degli Stati africani che ritengono necessario ricapitalizzare la nostra banca per darle i mezzi per consentire che questa integrazione regionale avvenga davvero. Questo perchè il finanziamento delle infrastrutture richiede risorse significative", ha dichiarato Ingrid Olga Ghislaine, Ebouka-Babackas, Governatrice della Banca Africana di Sviluppo per l'Africa Centrale.

"Possiamo guardare al futuro con fiducia"

"Con il sostegno dei nostri azionisti, la Banca Africana di Sviluppo è solida. Grazie a coloro che sono venuti a questa assemblea, così ora possiamo guardare al futuro con fiducia", dichiara il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Akinwumi Adesina, alla conclusione dei lavori.

Obiettivi già raggiunti

Nel 2018, la Banca Africana di Sviluppo ha contribuito all'installazione o alla riattivazione di 2.430 km di linee elettriche e all'installazione di 447 MW (megawatt) di unità emergetiche.

19 milioni di persone hanno avuto accesso a migliori tecnologie agricole, mentre altri 14 milioni di persone hanno avuto accesso a servizi di trasporto migliorati.

