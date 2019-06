A New York sfila la Moda Uomo per la prossima primavera/estate

Arrivano da New York gli spunti su come gli uomini si vestiranno nella prossima Primavera/Estate. In passerella anche la prima collezione del brand americano ABSYM, creato dal 25enne Qian Wu che utilizza materiali anticonvezionali.

Il Brand Amirok è stato fondato da Micheal Nelson e subisce influenze stilistiche provenienti dall'Africa utilizzando materiali che arrivanmo da tutto il mondo.

Lo stesso stilista spiega : "Per la collezione abbiamo diversi team in tutto il mondo. Thailandia, Myanmar, Guatemala, India, letteralmente da tutto il mondo. Appena finisco la presentazione corro nella tessitura dove possiamo iniziare la produzione".

Creata dagli stilisti newyorchesi Jon James e Jené Stefaniak, Feign è una collezione androgina di genere neutro nella quale ciascun capo è concepito a partire da un sentimento anzichè da un genere, ed è creata per essere portata con naturalezza da chiunque.

Sono oltre 20 i designers che sfilanmo con le proprie collezioni sulle passerelle della Grande Mela.