Cannes: il docufilm su Maradona ha commosso

Non c'è due senza tre, il regista britannico Asif Kapadia arriva alla Croisette con il film documentario su Diego Armando Maradona, dopo aver firmato quello su Amy Winehouse e Ayrton Senna.

Il film è stato proiettato a Cannes in anteprima mondiale. Il regista ha dichiarato: "È stato un processo interessante incontrare Maradona, sedersi e capire chi è ora, capire quanto lui ricorda, perché torniamo indietro di 30 anni. All'inizio non ero sicuro quanto sarebbe stato importante per lui. Ma lo era e lui era davvero interessante. È stato veramente interessante conoscerlo".

Il suo biografo ufficiale Daniel Arcucci: "Ho pianto dal decimo minuto in poi, mi sono veramente commosso perché si riflette sul lato oscuro di Maradona ero meno commosso quando l'ho visto di nuovo alla premiere perché è stato il primo impatto che mi ha colpito molto, ma devo dire che è un film difficile ma allo stesso tempo molto affettuoso nei confronti di Maradona ".

Il film uscirà nelle sale europee a metà giugno.