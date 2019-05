Notte Musei:show a Casa 'Musumeci Greco'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Casa Museo Accademia Musumeci Greco, a Roma la più antica sala di scherma del mondo, apre di nuovo le sue porte per la Notte dei Musei. Il presidente Renzo Musumeci Greco, con Novella Calligaris, domani guiderà i visitatori alla scoperta di armi antiche e cimeli del cinema: i racconti si alterneranno con quelli dei tanti attori attesi per la serata. Hanno annunciato la loro presenza Carlo Verdone, Giuseppe Zeno, Pino Quartullo, Emanuele Salce, Paolo Conticini, Marianella Bargilli, Gennaro Cannavacciuolo, Pino Ammendola, Ida di Benedetto, Galatea Ranzi, Jonis Bascir, il regista Marco Tullio Giordana. Lo sport resta al centro dell'attività della Casa Museo (qui sono nati il campione mondiale U20 di sciabola, Lorenzo Roma e Pietro Miele, azzurro paralimpico che domani si esibirà contro atleti normodotati). Un saggio del lavoro che l'Accademia svolge nel campo della disabilità attraverso il progetto Scherma Senza Limiti sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale di Emmanuele Emanuele.

