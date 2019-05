Elezioni europee, chi sale e chi scende: le proiezioni in tempo reale

Se si prevede che i due più grandi gruppi del Parlamento europeo, socialisti e popolari, si aggiudicheranno la maggioranza dei seggi anche in questa tornata elettorale (23-26 maggio 2019), le ultime proiezioni di Europe Elects indicano che i cambiamenti più significativi si avranno a livello dei raggruppamenti minori.

Il Partito Popolare Europeo (PPE) e i Socialisti e Democratici (S&D) avranno la fetta più grande della torta, nonostante si prevede che perdano decine di seggi rispetto al 2014: il gruppo di Tajani dovrebbe abdicarne 41, quello socialista 32.

La "matta" di questa tornata elettorale è rappresentata dal Brexit Party di Nigel Farage, ma non solo: ci sono ancora le incognite Movimento 5 Stelle e En Marche! di Macron, che deve ancora trovare collocazione ufficiale anche se alla fine potrebbe unirsi all'ALDE di Verhofstadt, come si dice da settimane.

Il nuovo partito di Farage sarà ospitato di default dal gruppo dei populisti Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta (EFDD), ma potrebbe cambiare casaca e unirsi ai ranghi di un altro gruppo di euroscettici in parlamento. Nel Regno Unito, i conservatori osservano "i sondaggi con le percentuali più basse dalla loro fondazione nel 1884", ha detto ad Euronews Gerhard Schminke, fondatore di Europe Elects. Il gruppo dei conservatori e riformisti europei (ECR) dovrebbe dire addio a 9 seggi.

Anche il gruppo S&D subirà un calo notevole nonostante la presenza dei laburisti nell'agone a causa della crisi del partito socialdemocratico Smer in Slovacchia, ai livelli più bassi dal 2003, aggiunge Schminke.

Un altro partito che gli analisti continuano a monitorare è quello del primo ministro ungherese Viktor Orban, Fidesz, allineato con il PPE. Orban ha incontrato il vice primo ministro italiano Matteo Salvini, che il mese scorso ha lanciato il suo gruppo Alleanza europea per i popoli e le nazioni. Se il leader ungherese si unirà all'EAPN di Salvini, il PPE potrebbe diventare il secondo gruppo nell'Europarlamento sorpassato dai socialisti. Con 15/16 seggi, Orban e il suo partito potrebbero essere decisivi per i poplari e su questo punto Viktor Orban gioca la sua partita.

Le proiezioni di Europe Elects in tempo reale

L'andamento dei consensi dalle ultime elezioni europee del 2014

Com'è la situazione nei vari Paesi.

Metodologia: I dati delle proiezioni del Parlamento europeo sono raccolti da Europe Elects e si basano su sondaggi pubblici che indicano le intenzioni di voto alle Europee in 27 Paesi della Ue, ad esclusione del Regno Unito. Nei casi in cui non fosse disponibile un sondaggio sulle elezioni europee, vengono utilizzati sondaggi relativi alle elezioni nazionali. In caso non fossero pubblicati sondaggi dopo le ultime elezioni nazionali, ci si basa sui risultati elettorai. Per maggiori informazioni sulla metodologia, si prega di visitare Europe Elects.