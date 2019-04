Tiro a volo: Cdm donne, ancora la Rhode

(ANSA) - AL AIN (EMIRATI ARABI), 14 APR - La fuoriclasse statunitense Kimberly Rhode ha vinto anche la seconda prova di Coppa del Mondo di Skeet Femminile. Dopo l'oro centrato ad Acapulco a marzo, la 3 volte campionessa olimpica del tiro a volo è salita in cattedra anche negli Emirati Arabi e, dopo essere entrata in finale con uno spareggio, con 53/60 ha messo in riga la cilena Francisca Crovetto, d'argento con 52/60, e la cipriota Andri Eleftheriou, di bronzo con 41/50. A quest'ultima e alla polacca Aleksandra Jarmolinska sono andate le due carte olimpiche in palio, visto che la Cravetto l'aveva già ottenuto vincendo ai Giochi Panamericani. Molto deludente l'azzurra Diana Bacosi, oro olimpico a Rio 2016, e oggi solo 14/a. Ancora peggio l'altra azzurra Simona Scocchetti, 46/a.