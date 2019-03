L'Austria introdurrà un codice di condotta per i pascoli ed evitare incidenti con le mucche

Il pittoresco paesaggio alpino austriaco è una delle mete turistiche preferite dagli amanti delle escursioni, ma non è certo priva di rischi.

Nel 2014, il caso di una turista tedesca morto schiacciata dalle mucche al pascolo nella regione tirolese è stato ripreso con grande risalto da TV e giornali locali. Il mese scorso, un tribunale ha condannato il proprietario della mandria a pagare centinaia di migliaia di euro a titolo di risarcimento danni ai familiari della vittima.

La sentenza ha suscitato scalpore tra gli agricoltori e l'opinione pubblica perché la turista stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio intorno alla vita e non ha lasciato andare l'animale non appena la mucca si è lanciata all'attacco. Nonostante di solito siano animali placidi, questi bovini possono partire alla carica se pensano che persone o animali minaccino i loro vitelli. Le attuali linee guida già consigliano agli escursionisti di lasciare andare i propri cani in una situazione del genere.

Per evitare altri incidenti simili tra mucche del luogo e visitatori incauti, il governo austriaco introdurrà un "codice di condotta" che i turisti dovranno seguire durante le visite agli alpeggi.

"Si tratta della buona coesistenza tra agricoltura e turismo sui pascoli austriaci. Vogliamo rafforzare questa collaborazione con il piano d'azione e la responsabilità che tutti i visitatori dei nostri paesaggi naturali sentono", ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in una conferenza stampa, convocata lunedì 11 marzo.

Il "Piano d'azione per i pascoli alpini sicuri" del Ministero federale per la sostenibilità e il turismo si occuperà di questioni come il comportamento da tenere in presenza di bestiame da pascolo, le informazioni sulla distanza di sicurezza dagli animali e il modo di camminare con i cani al guinzaglio presso i pascoli.

Kurz non ha fornito dettagli specifici sulle linee guida, ma ha fatto presente che verranno stilate regole per visitare la regione con i cani, dato che la quasi totalità degli incidenti li vede coinvolti. "Con il codice di condotta stiamo creando per la prima volta regole chiare e uniformi per la visita ai pascoli", ha detto il ministro del turismo Elisabeth Köstinger.

Kurz ha affermato che coloro i quali non seguiranno le nuove regole perderanno la possibilità di chiedere il risarcimento di eventuali danni. I media tedeschi hanno scritto che il codice di condotta potrà essere pronto in tempo per l'inizio dell'alta stagione turistica di quest'anno.