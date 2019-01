Serena Williams vs Roger Federer: il selfie della leggenda

"Siamo cresciuti insieme, guardandoci l’un l’altro - dice Serena Williams - e dopo tutti questi anni finalmente abbiamo avuto l'opportunità di giocare assieme. E' stato bellissimo incontrarci al picco delle nostre carriere. Per me è stato davvero emozionante, volevo conservare un'immagine. Sono troppo felice, è stato troppo divertente".

Rimarrà negli annali del tennis il selfie di due dei più grandi tennisti di sempre: Serena Williams e Roger Federer , che si scontrati a Perth nel doppio misto della Hopman Cup Ha vinto la Svizzera, ma poco importa dato che gli occhi sono tutti puntati su questo scatto diventato virale in poche ore.

"Ero nervoso, quando dovevo rispondere al suo servizio, perché non sai mai... - dice Roger Federer - Quel colpo è molto temuto, nel circuito, e ora so il perché: interpretarlo è difficilissimo. ("anche il tuo lo è" dice Serena). Abbiamo le stesse qualità, ma il tuo è migliore. E' stato un vero vero divertimento e lei è una campionessa: è sempre concentrata e non molla mai, questo amo di lei" dice Roger Federer.