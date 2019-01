Esplosione in Russia: bimbo di 11 mesi estratto vivo dalle macerie del crolllo

Gli uomini e le donne dei soccorsi russi lo definiscono un miracolo. Un bambino di 11 mesi è stato estratto vivo dalle macerie dopo 35 ore passate a meno 17 gradi tra le macerie di un condominio russo parzialmente crollato all'alba di lunedi in un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. 4 persone son morte nel crollo e decine ancora i dispersi. Il bambino è stato portato in ospedale con un principio di congelamento alla testa e una ferita che non desta preoccupazioni, al momento del crollo si trovava a letto sotto diversi strati di coperte che, a detta dei soccorritori, lo hanno protetto salvandogli la vita.