Yaya Tourè rescinde, lascia Olympiacos

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - E' durata solo tre mesi l'avventura di Yaya Tourè all'Olympiacos. L'ex stella di Barcellona e City ha infatti rescisso il contratto col club greco dove era arrivato lo scorso settembre. Da allora però, il 35enne Tourè ha giocato solo cinque volte. La notizia è stata ufficializzata sul sito del club ellenico che parla di "separazione consensuale". "Yaya è e rimane un membro importante della famiglia Olympiacos - ricorda l'Olympiacos in una nota - che ha segnato una parte centrale della storia del club (ci aveva giocato anche nella stagione 2005-2006, ndr). Yaya va via come un amico e le porte dell'Olympiacos saranno sempre aperte per lui". L'ex Pallone d'Oro africano ha avuto una brillantissima carriera, vincendo la Champions con il Barcellona e tre di Premier League con il Manchester City. Ha anche vinto la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, è stato nominato quattro volte miglior calciatore africano dell'anno, partecipando a tre Coppe del Mondo con la sua nazionale.