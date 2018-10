Arriva il biopic su Freddie Mercury, ma la critica è fredda

Brian May, il chitarrista dei Queen che ha lanciato il progetto, è però entusiasta. "I telespettatori, il pubblico adoreranno il film, lo so, abbiamo già avuto così tanti riscontri. Fa piangere tutti in senso buono un po' come per i film della Disney, non di tristezza ma perché funzionano alla grande. Ci sono molti buoni sentimenti in questo film"- ha detto.

La pellicola infatti è stata anche criticata per essere un pastone con morale.

Rami Maler nei panni di Freddie Mercury adulto, è l'attore che ha rimpiazzato Sacha Baron Cohen che a un certo punto ha abbandonato il progetto rinunciando a interpretazione per divergenze con gli altri componenti del cast.

"Wembley è incredibile, è un posto inclusivo e io credo che questo film sia tutto sull'inclusività: non essere definiti per un dettaglio, non sentirsi emarginati, essere semplicemente ciò che si vuole".

La pellicola. per la regia di Bryan Singer è stata presentata in anteprima mondiale alla Wembley Arena di Londra, dove si tenne l'indimenticato Live Aid dell'85; la visione è stata aperta al pubblico e l'incasso devoluto alla Mercury Phoenix Trust, organizzazione per la lotta contro l'AIDS.