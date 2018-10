Rubare energia pulita al mare

Siamo con Jane Watters di Scottish Enterprise, che appunto si occupa di EEN. Cerchiamo di capire in cosa consiste l’attività di Enterprise Europe Network ? “La vera forza di Enterprise Europe Network sta nel fatto che è una rete di reti con solide connessioni per il funzionamento e il supporto alle imprese locali così come al mondo imprenditoriale", ci racconta Jane Watters. "Il mio ruolo consiste nel conoscere le parti interessate nella mia regione e nel mio paese che possono aiutare le aziende con cui lavoriamo. Se stiamo lavorando con un'azienda, che ha un particolare bisogno tecnico, possiamo aiutarla a trovare una soluzione che soddisfi le esigenze attraverso le nostre reti.”

Ma come fanno gli investitori a essere sicuri dei loro investimenti? Semplice, dice Jane Watters di Scottish Enterprise. "Lavoriamo con colleghi specializzati nell'investimento e anche con coach che hanno dato un maggior contributo con servizi che Enterprise Europe Network non può fornire per aiutare le aziende a costruire un caso di investimento più forte." "Il settore dove ho visto le aziende candidarsi con maggior successo per i finanziamenti europei, è quello dove è stata presentata domanda per progetti di singole società, tramite gli enti di finanziamento regionali o nazionali. Questo li aiuta a sviluppare le capacità per garantire finanziamenti in futuro."

Maggiori info:

· La connessione con i giusti partner commerciali, mercati e finanza, è la chiave per espandere un'azienda.

· La PMI scozzese Nova Innovation è leader nel settore dell'energia mareomotrice. Progetta, costruisce e gestisce dispositivi di energia mareomotrice, comprese le turbine.

· Per accedere a più capitali e accedere a nuovi mercati, Nova Innovation ha ricevuto un supporto personalizzato dalla rete "Enterprise Europe".

· La rete ha aiutato Nova Innovation a connettersi con una società di investimento belga delle energie rinnovabili ELSA Energy. Questa partnership ha portato ulteriori investimenti, aiutando la società a ottenere il sostegno nell'ambito di "Horizon 2010", il programma dell'UE per le piccole imprese innovative, con un elevato potenziale di crescita.

· Grazie alla rete, Nova Innovation sta ora ricevendo ulteriori finanziamenti europei attraverso altri progetti di innovazione, che contribuiscono a ridurre ulteriormente i costi della sua tecnologia.

· La società è stata supportata dalla rete con una serie di servizi specializzati: coaching sulle strategie di investimento, cambiamenti organizzativi nell'azienda durante il ridimensionamento o diversi modelli di business.